OL : L'Olympique de Turin, ce coup de folie du mercato

Dans : OL.

Le média italien Tuttosport évoque dans sa Une un intérêt de la Juventus pour trois joueurs de l'OL : Memphis Depay, Houssem Aouar et Rayan Cherki.

Après neuf ans de domination sans partage en Serie A, l'ère de la Juventus s'apprête à prendre fin, où le titre de champion semble cette saison promis à l'Inter d'Antonio Conte. Club programmé pour réussir, la Juve se prépare pour une véritable révolution l'été prochain. De nombreux joueurs quitteront le club, et même Cristiano Ronaldo pourrait être sacrifié pour équilibrer les finances et permettre l'arrivée de nouvelles recrues. Tuttosport révèle par ailleurs le nom de trois cibles prioritaires des Turinois. Ces trois joueurs qui font même la Une du média italien évoluent tous les trois à l'OL : Memphis Depay, Houssem Aouar et Rayan Cherki.

Habitué aux bons coups, il est tout naturel de voir la Juventus se positionner sur un joueur en fin de contrat du calibre de Memphis Depay. Par le passé, les Bianconeri avaient notamment réussi à attirer des joueurs comme Paul Pogba, Adrien Rabiot ou Dani Alves, à chaque fois gratuitement. Cependant, la Vieille Dame devra faire avec la concurrence du Barça, qui semble avoir une longueur d'avance et dont l'objectif est de former un duo Memphis Depay - Sergio Agüero soutenu par Lionel Messi.

De Sciglio pour faciliter les négociations

Connaissant la fermeté de Jean-Michel Aulas concernant les négociations, les dirigeants italiens comptent bien se servir de tous les atouts qu'ils possèdent. Mattia De Sciglio, prêté par la Juve à l'OL, a annoncé officiellement son envie de rester à Lyon. Indésirable à Turin, il pourrait être utilisé pour faire baisser la somme réclamée pour le transfert d'Houssem Aouar, estimé à environ 50 millions d'euros. Malgré une période difficile depuis quelques semaines, le milieu de terrain continue de jouir d'une très belle cote en Europe, et son profil créateur plaît énormément à Andréa Pirlo.

Réputée pour compter dans son effectif de nombreux joueurs d'un certain âge : Cristiano Ronaldo (36 ans), Gianluigi Buffon (43) ou encore Giorgio Chiellini (36), la Juventus compte bien entreprendre un rajeunissement progressif de l'équipe. C'est dans cette optique que Dejan Kulusevski (20 ans) et Weston McKennie (22) ont été recrutés l'an dernier. Rayan Cherki, le nouveau grand espoir issu du centre de formation de l'OL et âgé de 17 ans seulement, intéresse dans ce sens fortement le club italien. Toutefois, si Jean-Michel Aulas ne s'opposera pas à un départ d'Houssem Aouar contre une belle somme, on imagine mal le boss de l'OL sacrifier sa nouvelle pépite après seulement deux saisons en professionnel.