OL : De Sciglio officialise son choix au mercato !

Prêté sans option d’achat par la Juventus Turin l’été dernier, Mattia De Sciglio a été utilisé à 22 reprises par Rudi Garcia en Ligue 1 avec l’OL.

Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de l’entraîneur de l’OL, Mattia De Sciglio est toutefois apprécié au sein du groupe lyonnais pour son sérieux et son professionnalisme. Titulaire face au PSG à la surprise générale avant la trêve internationale, il a retrouvé le plaisir de jouer, lui qui était au placard à la Juventus Turin. C’est donc en toute logique que le défenseur italien a fait part dans une interview accordée à Gianluca Di Marzio de sa farouche envie de prolonger son aventure à l’OL au-delà de la saison en cours.

« J’aimerais beaucoup rester à Lyon. Ici, je suis heureux. Mais nous n’avons encore parlé de rien avec les dirigeants, il reste encore deux mois, on verra ce que Lyon et la Juventus Turin veulent faire » explique le défenseur de l’OL avant de poursuivre. « Peut-être que d’autres portes peuvent s’ouvrir, qui sait ? Cependant, une chose est certaine, je veux rester à l’étranger. En Italie, les châteaux se construisent très vite et en moins de temps encore, ils sont détruits. C’est malheureusement notre mentalité, en Italie…. Venir en France était aussi un choix pour retrouver tout ce plaisir que j’avais perdu en Italie. Cela faisait un moment que j’hésitais à venir à l’étranger et je suis très content de l’expérience que je vis. Nous verrons ce qu’il va se passer ». L’insider du mercato en Italie confirme par ailleurs que l’Olympique Lyonnais réfléchit de plus en plus sérieusement à l’opportunité de recruter définitivement Mattia De Sciglio, même en cas de départ de Rudi Garcia à la fin de la saison. Son transfert ne devrait pas être trop onéreux. Son salaire est en revanche l’un des plus conséquents de l’effectif lyonnais cette saison…