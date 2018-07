OL : L'OL veut acheter Marquinhos ! Le PSG refuse une grosse offre !

Dans : OL, Mercato, PSG.

L'Olympique Lyonnais semble vouloir frapper un grand coup sur le plan défensif lors de ce mercato et la dernière révélation de Paris-United le confirme. En effet, le site spécialisé dans le mercato du PSG affirme ce samedi après-midi que le club de Jean-Michel Aulas a fait une offre à Nasser Al-Khelaifi afin de s'offrir les services de Marquinhos, le défenseur brésilien du Paris SG.

Mais l'Olympique Lyonnais s'est d'ores et déjà heurté à un mur côté Paris Saint-Germain. « L’Olympique Lyonnais a récemment sollicité le PSG afin d’en savoir plus sur la disponibilité de Marquinhos. Côté Paris, la réponse a été claire et nette : une vente n’est pas à l’ordre du jour. Pourtant, le septuple champion de France était prêt à mettre une somme conséquente pour s’attacher les services du défenseur brésilien. Pas suffisant pour intéresser le club parisien, plutôt dans l’optique de se renforcer dans ce secteur que de laisser partir un élément aussi important de l’effectif », précise Paris-United, qui ne voit donc pas l'OL réussir à faire changer l'attitude du PSG concernant Marquinhos. Reste à savoir si Lyon fera une deuxième tentative dans ce dossier bien chaud.