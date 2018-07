Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après un mois passé en Russie avec l'équipe de France, Jean-Michel Aulas a retrouvé l'Olympique Lyonnais, le patron de l'OL assistant notamment à la large victoire des siens contre Fulham (4-0). Mais Jean-Michel Aulas le sait bien, en cette période de mercato, les supporters de Lyon attendent des annonces. Alors à quelques jours de prendre des vacances, le président de l'Olympique Lyonnais a tout de même fait quelques confidences dans les colonnes de l'Equipe.

Et si Jean-Michel Aulas ne donne pas des noms précis, il admet que désormais l'OL vise du haut de gamme et non plus des joueurs moyens. « On n’arrive pas à faire pour l’instant ce qu’on avait visé, mais on ne veut pas faire quelque chose qui ne nous correspondrait pas. Bruno a vraiment bien expliqué son projet : on ne peut pas faire moyen. L’équipe qui a joué contre Fulham, c’est celle, à Nabil Fekir près, qui a fini avec neuf victoires sur les dix derniers matches en Championnat. L’équipe était assez irrésistible. Donc ce n’est pas notre préoccupation première. Et ceux qui veulent rester, on les garde (sourire).On ne peut ajouter que des internationaux de très haut niveau. Faire venir des joueurs moyens n’a aucun intérêt (...) On cherche un défenseur central, mais c’est plus compliqué qu’on ne le croyait car on a visé très haut. Et ces gars ont fait une bonne Coupe du monde... On en suit trois de très haut niveau, on parle avec leurs clubs, mais ils n’ont pas pris de décision définitive. Mais on en fera un. Et si Nabil reste, ça change notre ambition sur le milieu relayeur. En plus au milieu, ils sont trois qui pouvaient partir mais ne sont pas partis. Et ils ne partiront pas. Lucas (Tousart) et Houssem (Aouar)ont resigné et Tanguy (Ndombele) est en train de resigner. Il n’y a aucun problème (...) Il pourrait y avoir une ou deux folies, on verra », a reconnu, dans les colonnes du quotidien sportif, un Jean-Michel Aulas revenu avec un moral gros comme ça du Mondial victorieux pour l’équipe de France.