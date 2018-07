OL : L'OL a sa poule aux oeufs d'or, JM Aulas avait raison !

Dans : OL, Ligue 1.

Nombreux ceux qui pensaient que Jean-Michel Aulas prenaient un risque insensé en se lançant dans la construction de ce qui avait été baptisé OL Parc, à savoir son stade et toutes les installations autour. Mais force est de constater, et ce sont les chiffres qui le prouvent, que le président de l'Olympique Lyonnais a réussi son coup. Et la publication par OL Groupe du bilan financier de la saison 2017-2018 confirme que grâce au Groupama Stadium la situation comptable du club rhodanien est resplendissante.

Ainsi, l'Olympique Lyonnais présente un bilan largement positif avec un record en matière de produits des activités, ces derniers atteignent 289,5ME, soit une augmentation de 16% par rapport à la saison passée. Même si les droits TV et les recettes de la billetterie ont baissé, à cause d'une qualification pour la seule Europa League, l'OL a tout explosé en matière de transferts (125,3ME contre 51,7ME en 2017), mais a également bien progressé pour ce qui concerne les événements organisés au Groupama Stadium (15,6ME contre 9,2ME).

Pour la saison prochaine, les choses s'annoncent déjà de la plus belle des manières, la qualification pour la Ligue des champions assurant déjà une grosse hausse des droits TV et des recettes aux guichets. Plus personne ne discute le choix radical fait par le boss lyonnais.