OL : L’indésirable est devenu une menace, Gouiri fait peur à Lyon

Dans : OL.

Poussé vers la sortie cet été, Amine Gouiri va retrouver l’Olympique Lyonnais samedi soir lors de la 15e journée de Ligue 1. Une confrontation qui inquiète le camp rhodanien, conscient que l’attaquant niçois a bien évolué depuis son départ.

Ce samedi 19 décembre est sûrement coché depuis longtemps sur le calendrier d’Amine Gouiri. C’est effectivement la date de ses retrouvailles avec l’Olympique Lyonnais, son club formateur qui l’a presque obligé à faire ses valises cet été à cause d’une rude concurrence dans le secteur offensif. Mais depuis, l’attaquant transféré à Nice pour 7 millions d’euros a confirmé son potentiel avec déjà 8 buts et 3 passes décisives au sein d’une équipe en difficulté.

Alors avant leur première confrontation, l’entraîneur des Gones Rudi Garcia considère son ancien attaquant comme la principale menace niçoise. « Je suis très content de ce qui arrive à Amine Gouiri. Il a du temps de jeu. C’est le joueur déterminant à Nice, a commenté le coach lyonnais. Il y avait trop de concurrence ici. J’ai toujours loué son état d’esprit et ses qualités d’attaquant. Il brille et il est performant. On le reverra avec plaisir. On fera tout pour le museler. »

Gouiri le Niçois « à surveiller »

Et de son côté, nul doute que Gouiri se démènera pour donner tort au technicien. Ce qui fait de lui un joueur d’autant plus dangereux selon Houssem Aouar. « Je savais que c’était un très bon joueur. Il s’épanouit là-bas. Il le mérite. Cela me fera plaisir de le revoir samedi. Il faudra le surveiller de près, a prévenu le milieu de l’OL. C’est une belle équipe en face même si elle était un peu dans la difficulté. Amine a énormément de qualités. » Quant à Jeff Reine-Adélaïde, prêté avec option d’achat par le club rhodanien au Gym, les deux clubs auraient convenu de sa non-participation.