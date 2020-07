OL : Gouiri rêve de faire rager Rudi Garcia

Dans : OL.

Amine Gouiri a forcément vécu une soirée particulière samedi, en jouant au Groupama Stadium… avec le maillot de l’OGC Nice sur le dos.

Ce n’est pas un secret, les supporters de l’OL souhaitaient que l’attaquant de 20 ans poursuive sa carrière dans le Rhône. Mais la direction des Gones en a décidé autrement, Rudi Garcia estimant notamment que Gouiri n’avait pas le niveau pour se mêler à la rude concurrence en attaque, avec Dembélé, Kadewere, Depay ou encore Toko-Ekambi. Remplaçant face à Lyon samedi soir, Amine Gouiri est rentré à la mi-temps, et s’est montré globalement à son avantage. Tout du moins plus que Kasper Dolberg, titulaire et qui n’a absolument pas pesé sur la défense lyonnaise.

Après la rencontre, l’attaquant formé à l’OL et qui avait cartonné en Youth League avant le confinement, a indiqué qu’il souhaitait prouver à tout le club lyonnais qu’il avait le niveau pour jouer en Ligue 1. « Je suis parti chercher du temps de jeu à Nice. Je veux prouver à tout le monde que j’ai le niveau. Ça fait forcément plaisir de revenir ici. Mettre un nouveau maillot, cela fait bizarre. J’espère faire une très belle saison » a expliqué Amine Gouiri au micro d’OL-TV. C’est forcément avec beaucoup de frustration et de déception que les supporters de l’Olympique Lyonnais vont guetter la saison qu’effectuera Amine Gouiri sur la Côte d’Azur. Décrit comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération en France, le natif de Bourgoin-Jallieu n’aura disputé que 15 matchs avec les professionnels de l’OL entre 2017 et 2020…