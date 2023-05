OL : L'Europe c'est mort, Blanc calme Tolisso

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL s'est incliné face à Clermont (1-2) en Ligue 1. Les espoirs de coupe d'Europe se sont sans doute évaporés...

L'OL est décidément incorrigible... Quelques jours seulement après avoir retourné une situation improbable contre Montpellier, les hommes de Laurent Blanc se sont de nouveau écroulés face à Clermont ce dimanche. Pourtant, les Gones menaient au score grâce à Alexandre Lacazette et s'étaient parfaitement lancés dans leur match. Mais les vieux démons ne sont jamais loin à Lyon et le club rhodanien a encaissé un but dans la foulée après un penalty concédé par Castello Lukeba. En seconde période, Clermont a poussé et a logiquement pris les devants. L'OL a bien essayé de réagir et aurait pu égaliser si Alexandre Lacazette n'avait pas manqué un penalty dans le temps additionnel. Pour une qualification en coupe d'Europe, ça devient très compliqué pour Lyon. Si Corentin Tolisso veut encore y croire, Laurent Blanc pense la mission impossible.

Laurent Blanc n'y croit plus

Dans des propos rapporté par RMC, l'ancien coach du PSG n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, quitte à remettre un coup sur la tête de ses joueurs. « C'est une grande déception mais il faut aussi mettre à l'honneur cette équipe de Clermont qui y a cru un peu plus que nous. On doit être plus concentré après l'ouverture du score, mais on leur donne le penalty. Je suis déçu pour les joueurs, on est toujours à l'arrache, on manque d'expérience derrière. Personne ne nous donne rien et je trouve qu'on en donne un peu trop. Le scénario, on l'a déjà vu, mais ça ne nous a pas empêchés d'avoir des résultats. Mais je suis sûr que si on avait préservé le 1-0 aujourd'hui, la deuxième mi-temps n'aurait pas été la même. Pour l'Europe, c'est rapé. Et on perd Dejan qui est un acteur majeur de notre défense », a notamment indiqué Laurent Blanc, dont le pessimisme ne plaira sans doute pas à tout le monde dans le Rhône. Les joueurs, eux, devront tenter le tout pour le tout en espérant des faux pas des concurrents. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL accueillera l'AS Monaco.