OL ‍: L'Equipe sort des dossiers sur Aulas, ça pique fort

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL de John Textor a la DNCG sur le dos. Pas convaincue par les fonds présentés par l'Américain, l'instance a sanctionné le club lyonnais. Toutefois, Jean-Michel Aulas a bien sa part de responsabilité dans ce feuilleton, ayant fait de belles promesses au gendarme financier.

« Moi, je n'ai jamais été inquiété par la DNCG », voilà comment Jean-Michel Aulas accueillait les soucis de l'OL avec la DNCG. Dans son viseur John Textor, l'homme qui l'a écarté et qui serait seul responsable des maux financiers des Gones. La réalité serait bien plus complexe selon le journal L'Equipe. La DNCG n'a pas adhéré aux promesses financières de l'Américain ainsi qu'aux comptes présentés. C'est d'autant plus compréhensible que Jean-Michel Aulas avait fait miroiter de grosses sommes au gendarme financier du football français, selon les informations du quotidien sportif. Le 13 décembre 2022, l'ex-président lyonnais s'était engagé à vendre des joueurs pour 112 millions d'euros d'ici le 30 juin 2023.

Aulas a t-il eu les yeux plus gros que le ventre ?

Pour arriver à cette somme folle, l'OL promettait de céder Malo Gusto pour 30 millions d'euros, Castello Lukeba pour 40 millions, Tino Kadewere pour 8,5 millions, Cenk Ozkaçar pour 5 millions et surtout Karl Toko-Ekambi pour 20 millions d'euros. Le reste de l'argent devait provenir de bonus liés à des ventes passées. L'estimation concernant Toko-Ekambi paraît surprenante. Le Camerounais est valorisé à 8 millions d'euros par Transfermarkt et pourrait partir cet été pour 5 millions maximum. Le cabinet de conseil 2017 qui épaule Jean-Michel Aulas a justifié ce prix auprès de L'Equipe, indiquant que « la valeur était bien celle-là à l'époque avant son départ à Rennes, et qu'il avait été acheté près de 20 M€ à Villarreal ». C'était en fait 11,5 millions d'euros après un prêt payant de 4 millions d'euros.

Les drôles de promesses d'Aulas à la DNCG



L'ex-président de l'OL avait promis à la DNCG de vendre encore pour plus de 110 M€ jusqu'au 30 juin 2023. Il tablait aussi sur une cession de Karl Toko Ekambi à hauteur de 20 M€ https://t.co/9BmAB5Hhkd pic.twitter.com/IYE7oQGquM — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 25, 2023

La DNCG a logiquement été déçue par la stratégie de John Textor et les sommes présentées lors de son audition. L'Américain a souvent indiqué ne pas vouloir se séparer des jeunes de l'OL trop vite et trop facilement contrairement à son prédécesseur. Ces éléments ajoutés aux pertes connues ces dernières années par l'OL renforcent la responsabilité de Jean-Michel Aulas dans les soucis avec la DNCG. Néanmoins, l'OL peut encore réaliser un mercato correct. Le club rhodanien posséderait une enveloppe de 25 millions d'euros pour recruter une sentinelle, un attaquant et un défenseur central notamment. Il faudra quand même vendre quelques éléments pour libérer de la masse salariale. Toko-Ekambi fait partie des fusibles mais, contrairement aux promesses de Jean-Michel Aulas, il est insensé de le voir partir pour 20 millions d'euros cet été.