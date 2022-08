Gros coup de pression à l'OL, Peter Bosz s'énerve

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a disposé de Troyes (4-1) ce vendredi soir en Ligue 1. Un nouveau succès pour les hommes d'un Peter Bosz pas totalement satisfait...

A Lyon, la saison qui vient à peine de débuter est particulièrement attendue. Il faut dire que le précédent exercice a été totalement manqué. Résultat, aucune coupe d'Europe à jouer et des doutes concernant le projet de l'OL. Mais l'été a rassuré sur ce point. En effet, l'homme d'affaires américain John Textor est arrivé. Avec lui, c'est un mercato séduisant qui a été réalisé, avec les retours notables de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette. Il faut désormais voir comment la mayonnaise prendra sur le terrain. C'est la mission d'un Peter Bosz qui joue gros dans les prochains mois. Le Néerlandais est passé entre les gouttes la saison passée, mais la donne sera différente désormais. Raison pour laquelle Bosz se veut très exigeant avec ses troupes.

Peter Bosz veut voir bien plus à l'OL

90+2'

C’est terminé ! L’OL l’emporte largement grâce à des buts de #Lacazette, #Tagliafico et un doublé de #Tete.



Les joueurs de Peter #Bosz s’emparent provisoirement de la 2ème place du championnat grâce à ces 3 points. pic.twitter.com/GDsS2uRvLZ — Inside Gones (@InsideGones) August 19, 2022

Malgré la belle victoire 4 buts à 1 face à Troyes ce vendredi soir en Ligue 1, l'ancien de l'Ajax n'était pas totalement convaincu. Selon lui, l'OL s'est montré trop fébrile en première période, ce qui n'est pas acceptable. « Jusqu'à la 41e minute et une occasion d'Alexandre Lacazette, je n'ai rien vu après son but inscrit rapidement. Ce n'était que deux occasions en 45 minutes. Les joueurs ont abordé le match avec un bon état d'esprit mais nous étions en retard à chaque fois, mal placés sur le terrain, nous perdions des ballons trop facilement. Et avec les mêmes onze joueurs, nous avons vite marqué en seconde période et nous avons été très bien. Tetê a marqué deux buts mais il peut faire beaucoup mieux. Surtout en première période. On ne peut pas continuer comme ça, avec la manière dont nous avons livré la première période. Nous avons eu beaucoup d'occasions après la mi-temps. Le potentiel est une chose et démontrer sur le terrain, c'est autre chose. Le potentiel, cela ne veut rien dire », a notamment indiqué Peter Bosz, dans des propos rapportés par L'Equipe. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL se déplacera sur la pelouse du Stade de Reims. Une autre opportunité de continuer sa marche en avant, pour un groupe de joueurs très ambitieux cette saison. Mais comme le souligne Peter Bosz, ses troupes devront faire preuve de rigueur et de régularité pour finir cette nouvelle saison sur le podium.