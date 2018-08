OL : L'Equipe l'affirme, Ruben Dias arrive à Lyon !

Dans : OL, Mercato.

Pas forcément rassurés à l’idée de faire toute la saison avec la paire Morel-Marcelo, les supporters lyonnais pourraient enregistrer une très bonne nouvelle prochainement.

En effet, L’Equipe affirme que l’Olympique Lyonnais est sur le point d’annoncer la signature de Ruben Dias. Le défenseur central de 21 ans est courtisé par le club rhodanien depuis des semaines, mais se heurte au refus du Benfica Lisbonne de céder le joueur.

Seul le montant de la clause libératoire, à savoir 45 ME, peut faire craquer le club portugais. Le quotidien sportif ne donne pour le moment pas les détails financiers de cette opération, et notamment sur le fait que Lyon a bien dû lâcher les 45 ME pour remporter la mise. Il est simplement spécifié, et c’est difficilement contestable, que si cette information se confirmait, Ruben Dias serait la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique Lyonnais, très loin devant les 24 ME dépensés pour faire venir Lisandro Lopez en 2009.