OL : L'énorme forcing de Giroud dans le dossier Fekir !

Nabil Fekir à Chelsea, la rumeur est tenace. Cela fait désormais plus de 48 heures que l’international français de l’OL est envoyé avec insistance à Londres, alors que le mercato anglais ferme définitivement ses portes jeudi soir. Le verdict est donc imminent concernant l’avenir du capitaine rhodanien, que Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas souhaitent conserver après son transfert avorté à Liverpool au début du mois de juin. Du côté des Blues, on tente le tout pour le tout pour convaincre le gaucher de 25 ans. La preuve, Olivier Giroud s’est mué en VRP de luxe pour essayer d’influencer le choix de Nabil Fekir.

« J’en avais parlé avec lui quand on était en équipe de France et son transfert à Liverpool qui avait avorté. Après il était question de Chelsea. Même Eden (Hazard) je crois lui en avait touché deux mots. On l’accueillerait bien volontiers. C’est un super joueur. Bien sûr que Nabil on l’accueille avec plaisir, mais je ne sais pas si c’est d’actualité » a confié l’avant-centre des Bleus, qui a partagé de grands moments avec Nabil Fekir en Equipe de France et qui souhaite visiblement le retrouver en club. Reste que l’OL ne bradera pas son joueur. Et si le prix de ce dernier n’a pas été officiellement annoncé, Chelsea devra assurément mettre le paquet pour rafler la mise…