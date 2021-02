OL : L'aveu d'Aulas, Garcia gratte sa prolongation

Dans : OL.

En fin de contrat au terme de la saison en cours, Rudi Garcia a encore une petite chance de prolonger son bail au sein de l’Olympique Lyonnais.

En octobre 2019, quand il est arrivé pour redresser le club rhodanien après l’échec Sylvinho, Rudi Garcia avait paraphé un contrat d’un an et huit mois. Depuis, l’entraîneur français n’a pas prolongé, tout comme son staff, qui arrive a bout de son bail en juin. De base, l’ancien coach de l’OM ne devait pas poursuivre son aventure à Lyon au-delà de cette année 2021. Oui mais voilà, en l’espace de quelques mois, Garcia a amené l’OL dans le dernier carré de la Ligue des Champions avant de replacer les Gones dans la course au titre en L1. Deux petits exploits qui ont redonné du crédit à Garcia à Lyon, où son futur n’est plus aussi fermé qu’auparavant. Parole de Jean-Michel Aulas.

« L’avenir de Garcia ? Aujourd’hui, la question ne se pose pas. On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. Juninho participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir. Aujourd’hui, la décision, d’une part, n’est pas prise. De deux, en tant que superstitieux, je ne voudrais pas qu’elle nous porte préjudice. Soyons sereins. Juni sera aussi l’un des acteurs de la décision. Mais ce que fait Rudi est très bien », a expliqué, sur RMC Sport, le président de l’OL, qui ouvre donc pour la première fois la porte à une prolongation de Garcia. Alors est-ce une réalité ou un leurre pour que l’OL de Garcia aille au bout de son histoire en championnat ? Réponse au printemps prochain...