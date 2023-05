L'OL sans Aulas, c'est la grande peur à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Quelques mois après la vente de l’OL à John Textor, le président historique Jean-Michel Aulas a été démis de ses fonctions par l’homme d’affaires américain. Un coup de tonnerre qui inquiète à Lyon...

Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais, 36 ans après c’est terminé. En vendant son club à John Textor, le président historique de l’OL savait que ce jour allait arriver mais contractuellement, il était prévu que Jean-Michel Aulas reste président de son club de cœur au moins trois ans. Quelques mois seulement après le rachat du club, John Textor a finalement pris la décision d’écarter « JMA ».

C’est désormais vers l’inconnu que vont plonger les supporters de l’Olympique Lyonnais, dont une grande partie n’ont jamais connu l’OL sans Aulas. Ancien joueur du club rhodanien et désormais consultant, Nicolas Puydebois ne cache pas son inquiétude. Car même si Jean-Michel Aulas a été critiqué à juste titre ces dernières années, ce dernier a toujours défendu l’institution lyonnaise corps et âme.

Pour son 70ème anniversaire nous avions réalisé cette vidéo retraçant le parcours du président @JM_Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais.



Nous vous proposons à nouveau ce sujet afin de lui rendre hommage et le remercier pour son travail et son engagement envers notre club 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) May 8, 2023

« C’est un peu l’inconnu. Je ne sais pas vraiment où l’OL va. Comme on dit, on savait ce qu’on avait, on ne sait pas ce qu’on va avoir. Les choses vont changer, c’est une certitude, est-ce que ce sera en bien, je n’en sais rien. J’ai presque peur de ce que peut devenir l’OL. Jusqu’à présent, on avait un paratonnerre qui défendait l’institution, peu importe la situation. Aujourd’hui, quid du fonctionnement avec les Américains au pouvoir ? » s’interroge Nicolas Puydebois, interrogé par le site Olympique & Lyonnais, avant de conclure.

L'inquiétude grandit à l'OL sans Aulas

« On le saura à l’usage, mais il va falloir que les nouveaux dirigeants s’expriment, affichent leurs ambitions et leur feuille de route pour savoir où on va. Mais pour savoir où on va, il faut savoir d’où on vient, et Jean-Michel Aulas a tracé un chemin, à eux de le poursuivre et de faire en sorte que l’Olympique lyonnais regagne les sommets » a analysé l’ancien gardien de but rhodanien, qui n’a pas été le dernier à critiquer Jean-Michel Aulas ces derniers mois mais qui ne peut s’empêcher de s’inquiéter, maintenant que le président historique de l’OL n’est plus en poste.