OL : Aulas lui porte un coup fatal, Rudi Garcia out !

Dans : OL.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, il semble désormais acquis que Rudi Garcia ne sera pas prolongé à son poste d'entraîneur de l'OL.

S’il se fait (un peu) plus discret dans les médias, Jean-Michel Aulas a toujours l’art de la petite phrase qui fait mouche, y compris lorsqu’il s’agit de viser quelques membres de l’Olympique Lyonnais. Invité de RMC, le président de l’OL a été interrogé sur l’éventuelle prolongation de Rudi Garcia, puisque le contrat de l’actuel entraîneur du club rhodanien s’achève en juin prochain. Là où certains auraient tourné autour du pot, ou fait dans la langue de bois, Jean-Michel Aulas a, lui, été assez cash. A l’heure qu’il est, le patron de l’Olympique Lyonnais est clairement très loin d’envisager que Rudi Garcia restera plus longtemps sur le banc de l’OL. Même s’il n’a pas officiellement déclaré qu’il n’allait pas offrir de prolongation à son coach, JMA a été assez précis.

En réponse à une question d’un journaliste de RMC, le président de Lyon a en effet mis une pression monstrueuse sur l'entraîneur. « La prolongation de Rudi Garcia ? C’est un sujet qu'on a souvent abordé. J'ai dit qu'on ne prendra pas position d'ici la fin de la saison. On se réunira au 31 décembre. J'espère qu'on sera premier à cette époque-là, pour pouvoir envisager les choses de manière différente, mais ceci étant pour le moment ce n’est pas d’actualité. Rudi le sait, j’en parle souvent avec lui, et il est d’accord avec moi pour démontrer sur le terrain et par les performances de l’équipe si on doit envisager quelque chose (Ndlr :sa prolongation). Mais en tout cas, ça n’a pas été envisagé. Des bruits sur une non-prolongation ? Vous avez souvent des bons bruits... », a lancé un Jean-Michel Aulas visiblement déjà convaincu de son choix, ou presque.