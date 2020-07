OL : L'avenir de Lyon en Angleterre, à l'attaque !

Dans : OL.

Le 1er août 2018, l’Olympique Lyonnais réalisait un joli coup sur le marché des jeunes joueurs en recrutant Reo Griffiths pour zéro euro en provenance de Tottenham.

Depuis sa signature dans la capitale des Gaules, l’Anglais de 20 ans s’est contenté de matchs avec la réserve de l’Olympique Lyonnais. Avec 16 buts en 36 matchs depuis deux ans, il affiche un bilan contrasté. Mais sur les bords du Rhône, on est convaincu par le potentiel du joueur. C’est la raison pour laquelle, selon les informations obtenues par The Sun, l’OL va prochainement acter le prêt sans option d’achat de Reo Griffiths en Angleterre. Très attentif à l’évolution des jeunes au sein du club, Juninho est persuadé que le natif de Londres peut représenter l’avenir de l’OL en attaque.

Lyon veut le prêter sans option d'achat

L’objectif pour l’Olympique Lyonnais est donc de trouver un club britannique dans lequel Griffiths bénéficiera du temps de jeu le plus important. Pour l’heure, trois formations ont manifesté leur intérêt pour l’espoir lyonnais : Sheffield Wednesday, Charlton et Preston. Le joueur n’a pas encore fait son choix, mais devrait dans tous les cas avoir le soutien de l’Olympique Lyonnais dans sa démarche. Le club rhodanien, qui n’a pas déboursé le moindre centime pour le recruter il y a deux ans, rêve de voir son attaquant exploser en deuxième division anglaise la saison prochaine, avant de revenir plus fort en 2021 et concurrencer Tino Kadewere et les autres joueurs offensifs de l’OL qui seront en place à ce moment. En attaque, les rivaux sont trop nombreux pour Griffiths à Lyon afin d'espérer avoir sa chance en 2020-2021 avec Depay, Dembélé, Cherki, Traoré, Kadewere ou encore Toko-Ekambi. Mais les départs de Terrier et de Gouiri ont certainement été accueillis positivement par l’entourage de l’Anglais.