Aulas viré de l'OL, Textor pose ses conditions

Alors que John Textor aurait déjà dû racheter l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines, l’homme d’affaires américain n’est toujours pas propriétaire du club rhodanien. La faute à Jean-Michel Aulas ?

L’OL sera-t-il racheté par John Textor un jour ? Cette question reste pour l’instant sans réponse… Reportée à trois reprises, la Vente OL aurait dû être officialisée le 17 novembre dernier, mais celle-ci n’a toujours pas été validée. D’après la version officielle, la signature du deal a juste été repoussée le temps que John Textor fournisse un document de la Premier League, où l’Américain est actionnaire de Crystal Palace. Sauf que la réalité est toute autre. Déjà parce que cette histoire de papier est caduque, selon les informations de Romain Molina, pour qui Textor n’est pas la bonne personne pour racheter Lyon. Mais aussi parce que Jean-Michel Aulas est maintenant en froid avec Textor, qui veut placer un homme de main dans le Conseil d'Administration de l’OL en lui confiant de hautes responsabilités. Ce qui n’est pas au goût de JMA, d’après Le Quotidien du Sport.

Textor a vraiment pris les gens pour des cons car il ne faut pas de courrier de la Premier League pour valider le rachat de l'OL.



L'acquéreur doit simplement notifier la Premier League quand il prend des parts dans un club étranger.



Cf, ce qui s'est passé avec City/Troyes — Romain Molina (@Romain_Molina) November 24, 2022

« Un véritable bras de fer » entre Aulas et Textor

« C’est toujours le rôle précis de Jean-Michel Aulas au sein de l’OL, pour les années à venir, qui freine la vente. Comme tout le monde le sait, il est prévu depuis le début que JMA reste à la tête du club jusqu’en 2025, avec un salaire très conséquent (on parle de 2 millions d’euros annuels). Sauf que John Textor souhaite désormais écarter celui qui a pris les rênes du club en 1987. Une position qui a entraîné un véritable bras de fer entre les deux hommes, avec le risque de faire capoter la vente », peut-on lire sur le site spécialisé.

#VenteOL



L’homme en question serait d’ailleurs Durcesio Mello, l’actuel président du club de Botafogo, la propriété de Textor. Selon les médias brésiliens, l’Américain souhaiterait en faire un président bis afin de contrôler les moindres faits et gestes d’Aulas, qui refuse d’être mis sur la touche de la sorte. Autant dire que le processus de vente, entamé il y a maintenant six mois, est encore loin d’aboutir, vu qu’Aulas et Textor ne sont plus sur la même longueur d’ondes. Un bras de fer qui pourrait aboutir à la fin des négociations, sachant que la dernière date butoir a été dépassée, et que les actionnaires peuvent désormais décider quand bon leur semble de mettre fin à cette vente à rallonge qui commence à inquiéter du côté de l'OL.