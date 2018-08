OL : Reo Griffiths signe à l'OL jusqu'en 2022 !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais a officiellement confirmé les rumeurs qui s'intensifiaient ces dernières heures. En effet, le club rhodanien a fait signer Reo Griffiths, le jeune attaquant de Tottenham, jusqu'en 2022.

« Sollicité par de nombreux clubs au terme de son engagement avec Tottenham au 30 juin dernier, Reo Griffiths a privilégié le projet de l’O.L.. Il viendra dans un premier temps poursuivre sa formation au sein du groupe Pro2 et disputera la Youth League. L’arrivée de Reo Griffiths s’inscrit dans la stratégie de l’Olympique Lyonnais de faire confiance aux meilleurs jeunes, français ou étrangers, en complément du travail exemplaire effectué par l’Academy sous la direction de Jean-François Vulliez, et par la cellule recrutement dirigée par Florian Maurice », rappelle l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.

Agé de 18 ans, celui qui a été finaliste de l’Euro U17 2017 avec l’Angleterre et a inscrit 27 buts en 20 matches de Championnat U18 la saison dernière avec Tottenham, se réjouit de rejoindre l'Olympique Lyonnais. « Je pense que l’OL est un très grand club. Je suis vraiment heureux d’être ici. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par ici, comme Karim Benzema ou Alexandre Lacazette. Mon objectif est de progresser, jouer le plus possible, marquer mes premiers buts et peut-être découvrir la Champions League », a confié, sur le site de l'OL, Reo Griffiths.