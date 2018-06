OL : L'Atlético toque à la porte de JM Aulas pour Ndombélé !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Courtisé par l’Inter Milan ou encore le PSG, Tanguy Ndombélé est indiscutablement le Lyonnais le plus courtisé en ce début de mercato.

Et alors que le transfert de Nabil Fekir à Liverpool a capoté, Jean-Michel Aulas pourrait se laisser tenter de vendre l’ancien milieu de terrain d’Amiens contre un gros chèque. Cela tombe bien, un nouveau concurrent de poids semble débarquer dans ce dossier. Effectivement, l’Atlético Madrid, qui vient de trouver un accord de principe pour le transfert de Thomas Lemar, est sur les rangs selon les informations de Paris United.

Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais aurait un profil très apprécié par Diego Simeone et l’ensemble du staff de l’Atlético Madrid. Par ailleurs, le média spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain précise que les Colchoneros s’intéressent également à Adrien Rabiot, même si on a franchement du mal à imaginer l’international français dans le système du récent dauphin du FC Barcelone. Une chose est sûre, le récent vainqueur de l’Europa League, qui apprécie également Florian Thauvin, est bien décidé à faire son marché en France cet été. Et cela pourrait encore fait des dégâts…