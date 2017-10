OL : L'agent de Gonalons exige des excuses, Aulas l'envoie promener !

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche, Jean-Michel Aulas a surpris tout le monde en lâchant dans une interview que s'il avait limogé Hubert Fournier en décembre 2015 c'était pour répondre à la demande de Maxime Gonalons, alors capitaine de l'Olympique Lyonnais. Une petite phrase qui a évidemment fait du bruit jusqu'à Rome. Le sang de l'agent de Maxime Gonalons n'a fait qu'un tour, et Frédéric Guerra s'est adressé personnellement au président de l'OL via Twitter, exigeant de ce dernier qu'il ne mette pas sur le dos de son ancien milieu de terrain sa décision de virer Fournier. « Sincèrement @JM_Aulas votre déclaration concernant @MaxGonalons manque de respect pour Max.Nous attendons des excuses, assumez ! », a lancé l'agent de Maxime Gonalons.

La réponse de Jean-Michel Aulas a été clair et n'a pas traîné. « Vous êtes encore + crédule que je ne l'imaginais :ma réponse est limpide et est la stricte vérité elle a été déformée dans son utilisation 👎 (...) Ne venez pas perturber 1 sujet parfaitement clair:g toujours assumé et vs le savez bien », a répondu le président de l'Olympique Lyonnais, qui persiste et signe, n'ayant aucune excuse à faire selon lui dans cette histoire.