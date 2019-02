OL : Pour son avenir, Genesio révèle la consigne donnée à Zahavi

Dans : OL, Ligue 1.

Bientôt en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio sera fixé dans un mois environ. Alors qu’il prévoyait de se décider au terme de la saison, le président Jean-Michel Aulas a finalement accepté d’annoncer son choix fin mars.

Une première victoire pour l’entraîneur des Gones, tout de même contraint d’envisager tous les scénarios. Y compris celui où son supérieur lui montre la porte de sortie. C’est pourquoi le technicien travaille avec le célèbre agent Pini Zahavi. « C’était la volonté de ma part de m’entourer de gens compétents et professionnels. C’était le moment et nécessaire car jusqu’à maintenant, j’étais seul », a expliqué Genesio sur RMC, avant de rappeler son premier choix.

« Il n’y a pas de volonté d’un départ mais simplement de se préparer à toute éventualité. Ma priorité est de continuer à Lyon, a-t-il assuré. Il y a tout pour réussir et m’épanouir. Mais vous connaissez comme moi le monde du football, je ne suis pas un rêveur. On est jugé sur les résultats et l’atteinte des objectifs. » Pour le moment, Jean-Michel Aulas semble entièrement satisfait du travail de son entraîneur. Mais comme on dit, tout va très vite dans le football…