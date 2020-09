OL : Le Barça veut Memphis Depay, il y a une mauvaise nouvelle

Dans : OL.

La presse espagnole le confirme, Memphis Depay est bien le choix offensif du FC Barcelone, Ronald Koeman souhaitant s'offrir l'attaquant de Lyon.

Après la grosse frayeur provoquée par Lionel Messi, qui a finalement baissé d’un ton et a décidé de rester un an de plus au FC Barcelone, le club catalan peut se mettre en quête d’un attaquant supplémentaire, Luis Suarez étant poussé vers la sortie. Et depuis 48 heures un nom fait l’unanimité, celui de Memphis Depay, l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais étant un des chouchous de Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du Barça. Pour le Mundo Deportivo, s’il y a duel avec Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter Milan, Memphis Depay est largement devant dans la liste établie par le coach néerlandais. Et du côté de Josep Maria Bartomeu, on s’apprête à faire une première offre à Jean-Michel Aulas, le quotidien sportif affirmant que pour l’instant aucune démarche n’a été faite par le FC Barcelone.

Cependant, si le Barça préfère Memphis Depay, ce n’est pas que pour des raisons sportives. L’attaquant de l’OL a un gros avantage, c’est qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec Lyon et que forcément son prix doit être à la baisse par rapport à Lautaro Martinez, lié encore trois ans avec l’Inter et dont le club milanais n’envisage pas le départ à moins de 100ME. Concernant Memphis Depay, le FC Barcelone pense n’avoir que 20ME à donner à Jean-Michel Aulas afin qu’il cède son buteur, le prix ayant déjà baissé de 5ME. Car le club catalan est persuadé que Lyon n’a pas réellement énormément d’offres pour le joueur néerlandais et que chaque jour qui passe fait baisser la valeur intrinsèque de Memphis Depay. Pourquoi pas.