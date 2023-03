OL : L'adjoint de Laurent Blanc l'écoeure et il dit pourquoi

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Contrairement à ses expériences passées en France, Laurent Blanc est venu à l'OL avec Franck Passi et non Jean-Louis Gasset. Certains supporters craignent un déficit tactique avec l'ancien adjoint de Bielsa. Julian Palmieri lui rajoute aussi des lacunes humaines.

En tant qu'entraîneur, Laurent Blanc n'est pas jugé individuellement. En effet, « Le Président » aime fonctionner en duo avec un adjoint plutôt renommé. Ce fut souvent Jean-Louis Gasset par le passé, lequel était avec lui à Bordeaux et au PSG ainsi qu'en Equipe de France. Mais, à l'OL, c'est Franck Passi qui accompagne Laurent Blanc dans le redressement du club rhodanien. Passi n'est pas un inconnu, lui qui a été aux côtés de Marcelo Bielsa dans ses expériences marseillaise et lilloise. Toutefois, les supporters lyonnais se posent quand même des questions à propos du rendement de l'entraîneur adjoint. Il est jugé inférieur à Jean-Louis Gasset que Jean-Michel Aulas lui-même voulait comme adjoint de Blanc quand ce dernier a candidaté pour la première fois à l'OL en 2019.

Le sale coup de Passi dénoncé par Palmieri

La récente défaite lyonnaise à Auxerre avec Passi comme numéro 1, Laurent Blanc étant malade, n'a pas plaidé en la faveur de l'adjoint. La mentalité et les intentions de Franck Passi, étiqueté marseillais, restent mystérieuses pour le simple supporter lyonnais. Et, ce n'est pas Julian Palmieri qui va les rassurer. L'ancien bastiais a connu Franck Passi à Lille, ce dernier étant à l'époque l'adjoint de Marcelo Bielsa au LOSC. Palmieri en garde un très mauvais souvenir, relatant un épisode regrettable à ses yeux auprès de la chaine Youtube Colinterview. En effet, Passi l'avait dissuadé d'assister à l'enterrement de sa mère pour venir jouer un match de championnat avec Lille. Finalement, Palmieri n'a jamais rejoué avec les Dogues après cette rencontre.

Passé par Lille lors de la saison 2016-17, Julian Palmieri avait vécu une fin d'année difficile dans le Nord. Touché par le décès de sa mère, il explique pourquoi il n'avait pas pu assister aux obsèques, tout en fustigeant le comportement de Franck Passi.https://t.co/vDrjDIfWws — RMC Sport (@RMCsport) March 28, 2023

« Ma maman est morte le mardi. J'y suis allé (en Corse) le mercredi et l'après-midi, ils m'appellent pour me dire que Franck Béria se blesse et qu'ils ont personne en arrière gauche. J'ai joué ce match contre Montpellier et j'avais été très bon. J'avais fini en pleurs et beaucoup de joueurs étaient venus me féliciter à la fin du match. À partir de là, il m’a mis en tribune et ne m’a plus fait rejouer. Il me m’a jamais donné d’explications. Pour moi, ce mec n’a aucune valeur. […] Rien de bon ne sortirait de ma bouche concernant cet homme parce qu’il n’est pas honnête. Je ne regrette pas d’avoir joué parce qu’on me paie pour ça. C’est juste la manière. Ils n’auraient pas dû me le demander car j’étais dans une période importante. C’était très dur car j’étais fusionnel avec ma maman. J’ai très mal pris le fait de ne plus jouer. J’étais tout le temps 17e (seuls 16 noms sont sur les feuilles de match à l’époque). Je pense qu’à un moment donné, il se foutait même de ma gueule », a relaté froidement le joueur natif de Lyon. Un épisode qui ne rassurera pas les supporters de l'OL concernant Franck Passi.