OL : Koeman aux anges, Messi craque aussi pour Depay

Dans : OL.

Déjà considéré comme le boss du FC Barcelone en coulisses, Lionel Messi va encore prendre plus d’importance dans les semaines à venir.

La course à la présidence est ouverte après la démission de Josep Maria Bartomeu, et les candidats que sont Victor Font et Joan Laporta ont intérêt à chouchouter la superstar argentine pour la convaincre de rester jusqu’à la fin de sa carrière. Résultat, l’Argentin est en position de force et nul doute que la promesse de réels efforts pour faire signer Neymar en provenance du PSG sera importante à ses yeux. Mais La Pulga rêve d’un véritable coup de balai dans l’effectif, et nul doute que plusieurs joueurs au rendement décevant sont visés. Notamment Antoine Griezmann, qui n’a jamais réussi à s’imposer ni à s’entendre avec Messi, et qui possède encore une valeur marchande non négligeable.

Le départ du Français servirait à réorganiser l’attaque, et aller chercher un vrai avant-centre capable de faire oublier Luis Suarez. Et là aussi, selon la presse espagnole, le sextuple Ballon d’Or a ses idées bien précises. S’il rêve de faire signer le jeune Erling Haaland en provenance de Dortmund, il n’ignore pas que la machine à but norvégienne est aussi courtisée par le Real Madrid, qui compte mettre de gros moyens pour se payer une nouvelle attaque l’été prochain. Si le Barça devait échouer dans cette quête, le second choix de l’Argentin va faire plaisir à son entraineur Ronald Koeman, puisqu’il se porte sur Memphis Depay, qui revient fort avec l’OL et sera surtout disponible pour un prix réduit, et peut-être même dès cet hiver. Autant dire que son arrivée pourrait rapidement être à l’étude, même s’il y a de grandes chances qu’il faille tout d’abord se défaire de Griezmann, ce qui semble délicat en pleine saison.