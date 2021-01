OL : Juninho, le vrai patron de Lyon c'est lui

Dans : OL.

Grâce à un succès obtenu dans les arrêts de jeu face à Bordeaux, l'OL a repris la tête de la Ligue 1, en attendant les résultats du LOSC et du PSG.

Dans un match très compliqué face aux Girondins de Bordeaux, les Lyonnais ont du attendre les toutes dernières secondes pour arracher les 3 points grâce à un but spectaculaire de Léo Dubois. Bousculé en deuxième mi-temps, l'OL a pu compter sur un grand Anthony Lopes pour garder les siens en vie. Finalement, les hommes de Rudi Garcia ont fait preuve de caractère pour faire la différence en toute fin de match. Pour Gaël Berger, cette victoire obtenue dans les dernières minutes n'a rien d'un hasard, elle est même le signe d'un état d'esprit insufflé par Juninho.

« L’OL a placé Juninho dans le costume du grand patron du sportif. C’était nécessaire. Les grands clubs ont tous un directeur sportif. L’anomalie lyonnaise a fini par être réparé. Juninho est arrivé dans une ambiance assez délétère. Ici, c’est un peu Dieu sur Terre. Donc dans un premier temps, ça a permis de calmer la grogne des supporters. Ensuite, il a eu une vraie patte sur le club. Il n’est pas là juste pour faire bien. Juni a une vraie vision, il met en place ses idées. Force est de constater que ça fonctionne. Le plus gros succès de Juninho ? Entre ses relations et le sportif pur, je dirais presque que c’est tout ce qu’il y a autour du club, tout ce qu’il a pu apaiser. Le sportif va mieux grâce à ça. La saison est particulière. Mais c’est lui qui détermine la vision de l’OL. Tout le monde suit, malgré quelques tensions. Le patron, c’est Juninho. Et c’est lui qui va prendre les grandes décisions sur le long terme » a déclaré le journaliste. Souvent lors des dernières saisons, l'omnipotence de Jean-Michel Aulas vis-à-vis de ses entraîneurs ou directeurs sportifs avait été remise en cause comme l'un des maux de l'OL. Avec Juninho, les Gones semblent enfin avoir trouvé l'homme qu'ils cherchaient.