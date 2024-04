Comment battre le PSG ‍? L’OL donne le mode d’emploi

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue 1 dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a bien étudié les Parisiens. L’entraîneur des Gones Pierre Sage sait exactement comment neutraliser la stratégie de son homologue Luis Enrique.

En attendant la finale de la Coupe de France le 25 mai, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais s’affronteront d’abord en Ligue 1 dimanche soir au Parc des Princes. Le timing n’est pas idéal pour Pierre Sage qui craint d’affronter des Parisiens « boostés » après leur victoire contre le FC Barcelone (1-4) mardi en Ligue des Champions.

🗨 « Même si le match ressemble à la finale, la manière de le préparer et de l’appréhender est très différent »



🎙 Avant notre déplacement à Paris, Pierre Sage évoque un PSG boosté après sa bonne performance en Ligue des Champions. 🔴🔵#PSGOL pic.twitter.com/gTEd1uoM0g — Olympique Lyonnais (@OL) April 19, 2024

L’entraîneur rhodanien reste néanmoins confiant quant à ses chances de l’emporter, lui qui prévoit un plan ambitieux pour sortir indemne de la capitale. « On défend sûrement différemment par rapport à ce qu'ils font mais nous, on va essayer de défendre comme on sait le faire, a annoncé Pierre Sage. Le meilleur moyen de défendre est d’avoir le moins à défendre et donc d’avoir des temps de possession importants. Dans ce sens, le meilleur moyen de défendre est d'avoir le ballon. »

« Un match face au PSG est quelque chose de différent à préparer. Ils ont vraiment un modèle de jeu clair. Même si certains le trouvent illisible, je trouve qu’il y a quand même pas mal de récurrences dans ce qu’ils font. Et ce sont des récurrences plutôt efficaces et positives, a complimenté le coach des Gones. A nous d'être capables de canaliser cela. C’est important d’emmener cette équipe dans une chose qu’elle n’aime pas : ne pas avoir le ballon. »

Sage défie Luis Enrique

« Quand ils l'ont, ils l'utilisent très bien. Quand ils viennent de le perdre, ils essaient de le récupérer le plus rapidement possible. Ils adorent avoir le ballon donc on devra être capables de les amener dans ce qu'ils n'aiment pas. Il va falloir qu'on fasse preuve de maîtrise collective à la récupération du ballon, il va falloir qu'on soit suffisamment stratégiques dans notre manière de défendre pour éviter qu'ils ferment trop les espaces à la perte. Ça va être un vrai challenge stratégique et opérationnel pour les joueurs », a analysé Pierre Sage, prêt à livrer une bataille tactique à son homologue Luis Enrique.