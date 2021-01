L1 : Dubois remet l'OL sur le fauteuil de leader !

Dans : Ligue 1.

22e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Girondins de Bordeaux : 2 à 1.

Buts : Toko Ekambi (32e) et Dubois (90e+2) pour l'OL ; Kalu (55e) pour Bordeaux.

Dans une fin de match de folie, l’Olympique Lyonnais a réussi à dominer les Girondins de Bordeaux (2-1).

Cinq jours après sa très belle victoire 5-0 dans le derby contre l’ASSE, le club rhodanien voulait enchaîner pour rester pleinement dans la course au titre de champion de France. Après un début de match timide et la blessure de Denayer (23e), les Gones ouvraient la marque ! Profitant d’une petite erreur de Koscielny sur un corner vite joué par Memphis Depay, Toko Ekambi fusillait effectivement Costil (1-0 à la 32e).

Sauf qu’au retour des vestiaires, l’OL se faisait bousculer par les Girondins… jusqu’à l’égalisation de Kalu dans une défense lyonnaise apathique (1-1 à la 55e). Malgré les entrées en jeu de Paqueta (63e), Aouar ou Slimani (72e), Lyon avait toujours du mal. Il fallait même un grand Lopes face à Oudin (79e) pour sauvegarder le score. Dans la foulée, l'OL aurait pu obtenir un penalty pour une main de Koscielny sur une frappe d'Aouar, mais Monsieur Turpin n'a pas sifflé (80e). Et alors que tout le monde se dirigeait vers un match nul, Dubois inscrivait un but incroyable avec l'aide du second poteau après un service de Cornet (2-1 à la 92e) !

Grâce à cette victoire à l'arraché (2-1), l’OL fait une bonne affaire. Puisqu’en attendant les matchs du PSG et du LOSC dimanche, l’équipe de Rudi Garcia retrouve provisoirement la tête de la L1 avec un point d'avance sur ses deux rivaux. Par contre, pour la formation de Jean-Louis Gasset, qui perd pour la première fois de l'année 2021, les ambitions européennes s'envolent un peu...