OL : Juninho lance un appel au calme

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais tient la cadence du LOSC et du PSG, et peut toujours prétendre au titre de champion de France. Juninho sent que la machine s'emballe.

En battant Strasbourg, l’Olympique Lyonnais s’était installé dans le fauteuil de leader de la Ligue 1, mais Lille a repris sa place en allant s’imposer à Nantes. Il n’empêche, la formation de Rudi Garcia mène un train d’enfer, et il le faut quand on voit la cadence imposée cette saison pour finir sur le podium. Tandis que l’OL vient d’aligner quatre victoires consécutives en Championnat, l’espoir grimpe du côté des supporters rhodaniens de voir le club décrocher un huitième titre de champion de France, 13 ans après le dernier. De quoi interpeller Juninho, lequel ne veut pas que cette euphorie fasse perdre le sens des réalités à Memphis Depay et ses coéquipiers.

Et le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais a mis les choses au point. « Gagner les quatre derniers derniers matches de Ligue 1, c'est bien, mais c'est un championnat très serré cette année, donc on ne peut pas s’enflammer. Surtout que nous avons joué cette rencontre face à Strasbourg à 11 contre 10 une grande partie du temps. Bien sûr, ne pas prendre de but et en inscrire trois, c'est bien pour l’équipe. Il n'y a rien d'acquis encore. Je pense qu'à chaque match, on doit en tirer des leçons et la victoire de samedi est une très bonne chose », a expliqué, sur la chaîne Téléfoot, un Juninho conscient de l’attente du peuple lyonnais dans la quête d’une nouvelle couronne nationale. L'OL sait que le plus dur est à venir, même si forcément les performances actuelles rendent tout le monde optimistes. Et il y a clairement de quoi.