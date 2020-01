OL : Juninho, Garcia, Maurice… Pourquoi le mercato tourne au ralenti

Dans : OL.

Dans l’attente de plusieurs renforts cet hiver, l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas annoncé la moindre signature. Et la complexité du marché n’est peut-être pas la seule explication.

Tout le monde est d’accord en interne, l’Olympique Lyonnais doit absolument recruter cet hiver. Le club rhodanien doit principalement compenser les graves blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde. Voire envisager un renfort au milieu de terrain et dans le secteur des latéraux. Du coup, les pistes sont très nombreuses selon les rumeurs qui circulent ces dernières semaines. Les profils sont variés et pas toujours logiques compte tenu des manques à combler. De quoi donner l’impression que le mercato lyonnais part un peu dans tous les sens.

Ce phénomène serait-il lié à des désaccords entre le directeur sportif Juninho et le responsable du recrutement Florian Maurice ? « Je ne pense pas que ça soit la guerre entre Juninho et Florian Maurice, j’ai l’impression qu’ils travaillent de façon collégiale et même en binôme, a commenté un agent pour 20 Minutes. Après, est-ce que l’un peut être tenté de mettre des bâtons dans les roues de l’autre ? En tout cas, Florian Maurice se voyait bien être promu directeur sportif à Lyon. »

Trop de décideurs ?

Il n’empêche que les différents avis peuvent nuire à la prise de décision, ce que confirme Jean-Marc Chanelet, recruteur du FC Nantes. « Florian Maurice est davantage sur le terrain, il assiste à trois ou quatre matchs par semaine. Quand à "Juni", il suit plus l’équipe, il vit vraiment les choses à fond et il a ses réseaux. Ajoutez à cela Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia et de l’extérieur, on peut parfois avoir une impression de cacophonie », a confié l’ancien coéquipier du Brésilien à l’OL. Rappelons que le président JMA avait catégoriquement démenti d'éventuelles tensions au sein de la direction.