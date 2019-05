OL : Juninho est arrivé à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Attendu à Lyon la semaine prochaine, Juninho est visiblement pressé de démarrer sa nouvelle aventure dans la capitale des Gaules.

Et pour cause, le futur directeur sportif de l’Olympique Lyonnais est déjà de retour en France. Via un Tweet publié en fin d’après-midi, le 3e de Ligue 1 a effectivement confirmé que le Brésilien était arrivé à Lyon, où Jean-Michel Aulas l’attendait à l’aéroport. Les choses devraient désormais s’accélérer, avec sans doute l’officialisation de la venue de Sylvinho, entraîneur recommandé par Juninho, dans les prochains jours.