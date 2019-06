OL : Le plan Thiago Mendes s'active à Lyon !

Dans : OL, Mercato, LOSC.

L'Olympique Lyonnais semblait avoir mis de côté le dossier Thiago Mendes, aucune offre n'étant arrivée sur le bureau de Lille, et les récents contacts entre les deux clubs étant à l'arrêt. Mais à priori, l'OL peaufine cette opération et va réellement tenter de faire venir le milieu de terrain brésilien du LOSC lors de ce mercato 2019. Il est vrai que du côté de Thiago Mendes et de sa famille, on ne masque même plus le désir de rejoindre le club de la capitale des Gaules d'ici fin août, les messages subliminaux, via les réseaux sociaux, étant nombreux.

Pour céder Thiago Mendes, les dirigeants lillois ont déjà mis un prix, à savoir 25ME pour un joueur acheté 9ME au FC Sao Paulo en 2017 et qui a encore trois ans de contrat avec le LOSC. Une belle opération financière pour le club nordiste, qui, selon Le Parisien, avait été à deux doigts de signer au Paris Saint-Germain lors du mercato d'hiver, Thomas Tuchel refusant finalement que le joueur lillois signe au PSG, au grand mécontentement d'Antero Henrique, lequel avait géré jusque-là le dossier. A priori, du côté de l'Olympique Lyonnais, Juninho a validé en personne le dossier Thiago Mendes. Et quand Juninho veut, Juninho a...