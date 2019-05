OL : Juninho, Blanc, Wenger ? Aulas répond !

Dans : OL, Ligue 1.

Au petit jeu des rumeurs, difficile de savoir qui succèdera à Bruno Genesio la saison prochaine sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Il y a une semaine, TF1 annonçait que Laurent Blanc était le grandissime favori. Mais cette semaine, c'est un ticket Lamouchi-Juninho qui a été évoqué pour s'installer aux commandes de l'OL. Au milieu de ces bruits de couloir, Jean-Michel Aulas reste droit dans ses bottes, le président du club rhodanien essayant d'avancer discrètement sur ce dossier très important.

Ce dimanche, JMA affirme toujours ne pas avoir choisi qui sera l'heureux élu dont il dresse le portrait robot. « Juninho, Blanc, Wenger... Si j’ai arrêté mon choix ? Non. J’ai démenti un certain nombre de noms, mais comme il en sort tous les jours... Je n’annoncerai rien avant la fin du championnat. On a défini une organisation différente, avec une direction sportive et un entraîneur. Dans ces rôles-là, il faut soit des anciens joueurs, soit des entraîneurs de renommée internationale. Je tiens compte de tout ce qui a été dit », précise, dans le Journal du Dimanche, le président de l'Olympique Lyonnais, qui fait donc encore durer le plaisir pour deux semaines. Cela permet aussi de croire que le futur entraîneur souhaite savoir si l'OL sera sur le podium ou pas en fin de saison. La présence de Lyon en Ligue des champions étant forcément un énorme atout.