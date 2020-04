OL : Juninho a trouvé le remplaçant de Marcelo pour 15 ME

Dans : OL.

Malgré l’arrêt des championnats en raison de la pandémie de Covid-19, les clubs européens continuent quand même à plancher sur le prochain mercato.

À l’heure actuelle, les différentes formations naviguent à vue. Face à la crise sanitaire du moment, personne ne sait quand les compétitions vont pouvoir reprendre. Par conséquent, et sachant que les championnats et les Coupes d’Europe finiront avec beaucoup de retard, le marché des transferts sera probablement décalé en fin d’année. Une bonne nouvelle pour certains clubs, qui auront donc plus de temps pour finaliser leurs dossiers. Ce sera notamment le cas de l’OL, qui recherchera un nouveau défenseur central avant la saison prochaine. Pour accompagner Jason Denayer, mais aussi pour remplacer un Marcelo sur le départ et faire oublier le flop Joachim Andersen, Lyon voudra un jeune joueur à fort potentiel. Et selon Foot Mercato, Juninho aurait d’ores et déjà placé sa priorité sur Maximilian Wöber.

Passé par l’Ajax ou le FC Séville, l’international autrichien a été recruté par le RB Salzbourg durant l’été 2019 pour 10,5 millions d’euros. Grâce à son profil de défenseur central moderne, le gaucher de 22 ans a tapé dans l’oeil de nombreuses équipes européennes. Si les Gones sont bien intéressés, ils n’ont pas encore « passé le stade de la simple prise de renseignement ». Pour que ce dossier avance, il faudra que le profil de Wöber fasse l'unanimité au sein de la direction sportive de l’OL. Enfin, il faudra savoir si le président Jean-Michel Aulas est ouvert à l’idée de débourser les 15 ME demandés par Salzbourg pour lâcher son roc autrichien. Réponse dans les semaines à venir...