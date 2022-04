OL : Julien Stéphan tape du poing sur la table !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Annoncé du côté de l’Olympique Lyonnais pour prendre la suite de Peter Bosz, Julien Stéphan a fait une mise au point plus que musclée à propos de toutes ces rumeurs…

Suivi par la direction de l’OL depuis ses premiers exploits sur le banc de touche du Stade Rennais, Julien Stéphan se retrouve de nouveau dans le viseur de Jean-Michel Aulas. En effet, ces derniers jours, L’Equipe a confié que l’actuel entraîneur de Strasbourg serait la priorité en cas de départ de Peter Bosz à l’issue de cette saison. Mais si le quotidien du sport français a expliqué que Stéphan « accepterait certainement de rejoindre un club sans coupe d'Europe, même après y avoir qualifié Strasbourg », le fils de Guy a tenu à mettre les choses au clair après le nul de son équipe contre Troyes ce dimanche (1-1).

« C’est un manque de respect »

🎙 Julien Stéphan - « Strasbourg ce n'est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça. »

La mise au point musclé du coach Strasbourgeois sur les rumeurs l’envoyant à Lyon. #ESTACRCSA #Ligue1UberEats pic.twitter.com/P88L78EYhG — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 17, 2022

« Ce que je ne peux pas maîtriser, c’est ce que Lyon souhaite faire à l’avenir. Je ne maîtrise pas ça, par contre, je peux dire qu’à la lecture de cet article, j’ai été choqué de voir que j’avais donné mon accord à Lyon ou éventuellement une orientation positive pour ça. C’est faux ! C’est un manque de respect pour le club de Strasbourg, qui n'est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça. Strasbourg, c’est un beau club qui m’a fait confiance en début de saison. C’est aussi un manque de respect pour l’entraîneur en place à Lyon. En tout cas, ma seule ambition d’ici à la fin de la saison, c’est de laisser Lyon derrière nous au classement, ce qui serait un exploit incroyable. Si on arrive à les maintenir derrière jusqu’à la fin, ce serait exceptionnel pour la hauteur de Strasbourg. Et c’est le seul objectif que j’ai pour la fin de saison par rapport à l’OL », a balancé Stéphan sur Amazon Prime Vidéo.

Aulas confirme Peter Bosz pour la saison prochaine

🔴 Aulas annonce l’entraîneur de Lyon la saison prochaine 💬



« Peter Bosz sera l’entraîneur de l’OL la saison prochaine »



(@SaberDesfa) pic.twitter.com/rwq0FLajJd — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 17, 2022

Une sortie médiatique qui corrobore d’ailleurs les derniers propos de Jean-Michel Aulas. Vu que selon le président lyonnais, « Peter Bosz sera l'entraîneur de l’OL la saison prochaine ». Si tout dépendra finalement des derniers résultats de la saison en L1, avec une qualification pour la Coupe d’Europe ou non, le coach néerlandais semble bien tenir le bon bout pour rester sur le banc des Gones l’été prochain. De toute manière, Julien Stéphan ne semble pas vraiment enclin à quitter Strasbourg, où son équipe réalise un très bon exercice, avec une cinquième place à trois points du podium à six journées de la fin. Autant dire que la rumeur Stéphan à l’OL est désormais à enterrer… jusqu’à la prochaine fois.