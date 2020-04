OL : Jonathan David file sous le nez de Lyon au mercato

Dans : OL.

A la recherche d’un attaquant l’hiver dernier au mercato, l’OL a longtemps dragué Jonathan David avant de finalement recruter Karl Toko-Ekambi.

Financièrement, il était moins coûteux de recruter le Camerounais, débarqué à Lyon sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais en interne, le profil de Jonathan David faisait totalement l’unanimité dans la capitale des Gaules. Avec 23 buts et 10 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de La Gantoise en Belgique, l’attaquant canadien a vu sa cote exploser au fil de la saison. Et dans ce dossier, l’OL a définitivement laissé passer sa chance puisque désormais, le crack de 20 ans est annoncé tout proche du FC Barcelone par le Mundo Deportivo.

Le club catalan, qui souhaite d’ores et déjà se débarrasser de Martin Braithwaite, a ciblé Jonathan David pour le remplacer et rajeunir ainsi son attaque bien vieillissante. L’affaire n’est pas encore dans le sac pour Barcelone puisque de nombreux cadors dont Arsenal, le Bayern Munich mais également Porto ou encore le PSV Eindhoven sont sur le coup. Mais la presse catalane affirme haut et fort que Jonathan David accorde sa priorité au FC Barcelone. Pour l’heure, aucun prix n’a toutefois filtré. Estimé à 25 ME par le site spécialisé Transfermarkt, Jonathan David pourrait être vendu pour un prix inférieur en raison de la crise du coronavirus, qui a automatiquement baissé la valeur de tous les joueurs. Prix en baisse ou pas, l’Olympique Lyonnais, même pas certain de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine, peut définitivement tirer un trait sur cet attaquant extrêmement prometteur…