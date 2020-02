OL : Lyon prêt à payer une fortune pour Jonathan David ?

Dans : OL.

A la recherche d’un attaquant l’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais s’est longtemps intéressé à Jonathan David avant de finalement se rabattre sur Karl Toko-Ekambi.

Le Camerounais a été prêté avec option d’achat par Villarreal et sera définitivement transféré à Lyon en cas de qualification européenne. Toutefois, c’est Jonathan David qui faisait office de priorité chez les recruteurs de l’Olympique Lyonnais au mercato hivernal. Du haut de ses 20 ans, l’attaquant de La Gantoise impressionne avec 18 buts et 8 passes décisives en championnat depuis le début de la saison. Et tandis que Lyon suit toujours le Canadien dans l’optique de la saison prochaine, le directeur sportif de La Gantoise, Michel Louwagie, a révélé qu’il avait refusé une offre record pour Jonathan David en janvier 2020. Il y a de grandes chances que Lyon soit concerné…

« En janvier, nous avons refusé une offre record à l’échelle de notre club pour Jonathan David. Notre objectif est de garder cette équipe l’année prochaine. Nous avons prolongé le contrat de Jonathan David jusqu’en juin 2023 car nous voulons le conserver. Nous ne laisserons pas un joueur comme lui partir pour moins de 25 ME au mercato » a indiqué dans les colonnes du Het Laatste Nieuws le dirigeant belge, bien conscient qu’il tient dans son effectif un véritable crack avec le buteur canadien de 20 ans. L’Olympique Lyonnais, qui surveille toujours très attentivement les performances de Jonathan David, est donc prévenu. Pour recruter le natif de Brooklyn, il faudra faire sauter la banque avec une offre dépassant les 25 ME. Outre l’OL, le FC Porto et plusieurs formations de Premier League sont intéressés. Ce qui compliquera forcément la tâche des Gones l’été prochain dans ce dossier déjà très médiatisé…