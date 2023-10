OL ‍: John Textor à la ramasse, Sidney Govou est sidéré

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En toute logique, Pablo Longoria et John Textor ont été en première ligne dimanche soir après les incidents ayant conduit au report du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Lyon et Marseille au Vélodrome.

Pablo Longoria a été à la hauteur de l’évènement, condamnant fermement l’attaque du bus de l’OL, apportant son soutien à Fabio Grosso et en se montrant vite favorable à un report de la rencontre. Son homologue John Textor a de son côté donné l’impression d’être un peu perdu. Il faut dire que le patron de l’Olympique Lyonnais n’est pas rodé à ce genre de situation comme c’est le cas de Pablo Longoria, lequel a par exemple vécu les incidents lors des matchs OL-OM ou encore Nice-OM. Dans un premier temps, John Textor s’est notamment montré favorable à la tenue du match, indiquant que certains de ses joueurs voulaient jouer. La raison l’a finalement emporté mais dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou n’a pas été tendre avec le propriétaire américain du club lyonnais.

Sans surprise, Pablo Longoria très juste. Précis. Les mots qu’il faut. Quand on voit Textor… — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) October 29, 2023

« Il faut des sanctions exemplaires. Ce ne sont pas tous les supporters. Ce sont des petits groupes et ce n’est pas possible que les clubs ne les connaissent pas. Sur ce qui s’est passé à Marseille, c’est un peu différent car il pourrait s’agir d’éléments extérieurs et la responsabilité est davantage celle de la Préfecture. Mais tout le monde fuit ses responsabilités. Et quand j’entends qu’ils ont fait une réunion pour savoir si le match aurait lieu, on marche sur la tête. Cela doit être l’annulation directe pour des faits aussi graves. Quand j’entends John Textor dire qu’il voulait jouer, ce n’est pas possible. Que les joueurs le disent sur le coup, je peux le comprendre car ils sont dans l’émotion, la combativité. Mais pas la direction » a commenté Sidney Govou.

Sidney Govou invite les clubs à s'inspirer du PSG

L'ancien attaquant de l'OL invite désormais tous les clubs de Ligue 1 à imiter le PSG en faisant un grand ménage parmi ses supporters. « Paris l’a fait et le Parc des Princes est aujourd’hui l’une des meilleures ambiances de France. C’est pour cela que c’est la responsabilité de tout le monde et qu’il faut avoir le cran de prendre des décisions fermes et dures. La demi-mesure n’est pas dissuasive » estime le consultant de Canal +, désabusé après les incidents ayant conduit au repos du match entre l’OM et l’OL et qui espère de véritables décisions de la part des clubs et des pouvoirs publics afin d’éradiquer de manière définitive cette haine et cette violence qui augmente au fil des années dans le football français.