OL : JM Aulas crie hip hip hourra pour le mercato de Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Malgré une soirée ternie par le défaite au Groupama Stadium, le président de l'Olympique Lyonnais était soulagé par la signature dans les ultimes heures du mercato de Moussa Dembélé après un long bras de fer avec le Celtic FC. Alors, au moment de faire un premier bilan du marché des transferts de l'OL, Jean-Michel Aulas n'avait que des bonnes choses à dire, le dirigeant lyonnais estimant que le club avait réalisé à peu près tout ce qu'il souhaitait cet été.

« On vient de faire signer deux joueurs dont Moussa Dembélé qui a donné son accord (...) C’est un transfert très important qui montre d’une part la volonté de l’Olympique Lyonnais de recruter à bon escient. Ce sera notre cinquième joueur en équipe de France Espoirs puisqu’il était lui aussi sélectionné avec cette équipe. Nous sommes particulièrement satisfaits de ce qui a été fait. On voulait faire un défenseur central. Nous n’avons pas fait celui que nous avons pisté depuis Moscou. Mais Jason Denayer a démontré contre Nice des qualités extrêmement intéressantes. On le pistait depuis trois ans. On a aussi refait signer beaucoup de joueurs (...) Marcelo a signé une prolongation. Et puis on avait pris un peu d’avance au mercato d’hiver en faisant signer Léo Dubois, qui est arrivé libre de Nantes, et Martin Terrier, qui a joué aussi contre Nice. On a fait un recrutement qui nous paraît correspondre à ce que nous voulions. Le fait que Nabil Fekir ait pu être conservé est essentiel. Donc ça limitait le recrutement d’un milieu de terrain qui avait été la cible initiale. Il restait à faire un certain nombre d’ajustements sur la ligne d’attaque. Ce que nous avons fait je pense avec efficacité », s'est réjoui Jean-Michel Aulas, qui espère désormais que la mayonnaise va prendre.