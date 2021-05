OL : Jérémie Boga, le choix de Lyon après Memphis Depay ?

Dans : OL.

Memphis Depay étant sur le départ de Lyon, Juninho pense à Jérémie Boga, le joueur de Sassuolo, pour venir renforcer l'attaque de l'OL même si ce ne sera pas du poste pour poste.

L’Olympique Lyonnais va découvrir à partir de la saison prochaine la vie sans Memphis Depay, l’attaquant néerlandais arrivant à la fin de ses 4 années passées dans la capitale des Gaules. Pour le remplacer, Jean-Miche Aulas et Juninho vont devoir faire fort, car c’est une évidence l’ancien mancunien a beaucoup apporté à l’OL même si tout n’a été parfait. Cependant, L’Equipe explique ce dimanche que du côté des dirigeants lyonnais on ne veut pas obligatoirement recruter un avant-centre, estimant que plusieurs joueurs de l’effectif actuel ont ce profil, à savoir Moussa Dembélé, qui va revenir de l’Atlético Madrid, Islam Slimani ou bien encore Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere. C’est donc vers les côtés que l’OL regarde et c’est pour cela que le staff rhodanien s’intéresse de près à Jérémie Boga, l’international ivoirien de Sassuolo. L’ailier gauche de 24 ans, qui avait rejoint très jeune Chelsea avant un prêt à Rennes lors de la saison 2014-2015, serait clairement sur les tablettes de Lyon.

Jérémie Boga avec De Zerbi à Lyon ?

Cette saison, Jérémie Boga contribue à la bonne année de Sassuolo en Serie A, même s’il a été absent plusieurs matchs en 2021 en raison d’un souci à la cuisse. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant pourrait évidemment suivre son actuel entraîneur, Roberto de Zerbi, puisque ce dernier est également cité comme un candidat au poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Selon le quotidien sportif, outre Jérémie Boga, Juninho a évidemment des pistes en Amérique du Sud, le terrain de chasse habituel du directeur sportif brésilien de l’OL, mais là aucun nom n’a encore fuité.