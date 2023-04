OL : Jeffinho crève l'écran, il refuse l'enflammade

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire vendredi soir à Toulouse lors du succès de l’OL (1-2), Jeffinho a livré une excellente prestation sur son côté gauche.

Arrivé à Lyon avec une blessure, Jeffinho a mis du temps avant de pouvoir exprimer son potentiel en France, lui qui a fait l’objet d’un transfert en provenance de Botafogo au mois de janvier. John Textor était fier d’annoncer la venue de la pépite brésilienne lors du mercato hivernal, mais les supporters de l'Olympique Lyonnais ont été contraints d’attendre un certain moment avant de pouvoir voir à l’œuvre Jeffinho. Face à Grenoble en Coupe de France, le Brésilien avait livré une prestation avec un but à la clé… et une nouvelle blessure.

De retour dans le onze de départ contre Toulouse, vendredi soir en Ligue 1, l’ancienne pépite de Botafogo a prouvé qu’il avait fait du feu dans les jambes avec une passe décisive et un penalty obtenu. Une prestation de nature à enflammer les supporters et les observateurs. Dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones sur Olympique et Lyonnais, le consultant Nicolas Puydebois a lui aussi chanté les louanges de Jeffinho.

L’ancien gardien de l’OL refuse toutefois de s’enflammer et estime que le plus difficile est à venir avec le jeune Brésilien, qui va maintenant devoir confirmer alors qu’il sera surveillé comme le lait sur le feu par les défenses adverses. « Jeffinho est arrivé en cours de saison au mercato hivernal, il ne parle pas la langue, il y a un temps d’adaptation pour trouver des automatismes avec ses coéquipiers. La statistique que je trouve intéressante, c’est 26 passes réussies sur 28, à un poste où l’on doit faire des centres, des passes décisives pour mettre ses coéquipiers en situation de but, c’est à signaler » analyse Nicolas Puydebois avant de conclure.

Nicolas Puydebois emballé par Jeffinho, mais...

« Il a beaucoup de réussite, il a un bon pourcentage de passe, il cadre ses frappes. Il a fait une bonne performance contre Toulouse, c’est à souligner et ses prometteurs. Mais encore une fois, il n’y a que la confirmation dans la régularité des performances qui fera la différence » estime l’ancien gardien de l’OL, ravi par les premières prestations de Jeffinho avec Lyon mais qui attend maintenant que l’ancien attaquant de Botafogo affiche ce niveau sur la longueur.