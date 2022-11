Memphis Depay claque la porte du Barça et fonce à l'OL

Dans : OL.

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison à Barcelone, Memphis Depay part au bras de fer avec le club catalan.

Libre à la fin de la saison, Memphis Depay a demandé aux dirigeants du FC Barcelone de le laisser partir dès le mercato hivernal afin que l’international néerlandais puisse changer de club après la Coupe du monde. Blessé au biceps depuis plusieurs semaines, Memphis Depay sera guéri à temps pour le Mondial avec les Pays-Bas mais à priori, malgré son retour de blessure, Memphis Depay ne portera plus les couleurs du Barça. Une situation qui pourrait bien profiter… à l’Olympique Lyonnais. En effet, d’après les informations de Todo Fichajes, un départ du FC Barcelone est acté pour Memphis Depay, dont les agents sont en discussions avec Jean-Michel Aulas pour négocier un potentiel retour dans la capitale des Gaules à la surprise générale, six mois après les retours au club d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso.

Aulas tente le coup Memphis Depay

Le média espagnol croit savoir que Memphis Depay discute avec deux de ses anciens clubs depuis plusieurs semaines : l’OL donc mais également Manchester United. Résigné par sa situation au Barça, l’international néerlandais est prêt à tout pour partir et accepterait de rejoindre un club moins prestigieux et ne disputant pas la Ligue des Champions afin de retrouver du temps de jeu et le plaisir qui est le sien lorsqu’il enchaîne les matchs avec des statistiques parfois dingues comme à l’OL lors de sa dernière saison. Malgré l’effort financier XXL consenti par le club pour faire revenir Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais serait de nouveau prêt à distribuer un gros salaire pour le come-back de Memphis Depay. Le média indique bel et bien que Jean-Michel Aulas est en « contact permanent » avec le buteur du FC Barcelone et fait tout ce qui est en son pouvoir pour le faire revenir. Reste maintenant à voir si cet improbable retour se concrétisera alors que Depay doit d’abord négocier sa résiliation de contrat au Barça avant de pouvoir signer ailleurs.