OL : Jean-Michel Aulas sous le charme d'Hervé Renard !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le premier rassemblement d’Hervé Renard à la tête de l’Equipe de France féminine a été une franche réussite à tous points de vue. Jean-Michel Aulas, qui a participé activement à sa nomination, lui a rendu hommage.

Sportivement, les filles de l’Equipe de France ont enchainé deux victoires contre la Colombie et le Canada mais au-delà des résultats, la première impression laissée par Hervé Renard auprès de son groupe est excellente. L’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite prépare la Coupe du monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024 et pour l’heure, tous les feux sont au vert.

Hervé Renard candidat à la succession de Blanc à l'OL ?

A plus long terme, le nouveau sélectionneur de l’Equipe de France féminine pourrait en revanche se tourner à nouveau vers le football de clubs. Et pour Nabil Djellit, un rebond à l'Olympique Lyonnais pour l’après-Laurent Blanc n’est pas inenvisageable quand on sait que c’est un certain Jean-Michel Aulas qui est à l’origine de la signature de son contrat avec la FFF. L’hypothèse est d’autant plus crédible que dans les colonnes de L’Equipe, « JMA » s’est montré dithyrambique au sujet d’Hervé Renard après les premiers pas du coach de 56 ans auprès de l’Equipe de France féminine.

« C'est au-delà de mes espérances. Vis-à-vis de l'extérieur, des médias, il a coché toutes les cases. On est dans une approche qui est globale et qui est complètement orientée vers la performance. Il a du talent. On a vu du jeu, de la mentalité, des joueuses qui sont heureuses et qui n'hésitent pas à le dire » a analysé Jean-Michel Aulas, séduit à tous point de vue par Hervé Renard, avant de conclure au sujet du successeur de Corinne Diacre à la tête de l'Equipe de France féminine.

Jean-Michel Aulas totalement fan d'Hervé Renard

« Elles sont complètement intégrées dans le projet du sélectionneur, celles qui jouent comme celles qui ne jouent pas. C'est quelqu'un de bien et ça pourrait être un super entraîneur de football féminin » a apprécié Jean-Michel Aulas, lequel a un avis ultra positif au sujet d’Hervé Renard et qui sans aucun doute aimerait ramener l’actuel sélectionneur de l’Equipe de France à l’OL dans les années à venir. Un scénario d’autant plus crédible que l’ancien entraîneur de la Côte d’Ivoire a prévenu qu’il ne se projetait pas à plus d’un an et demi avec les Bleues puisque son contrat arrivera à échéance après les Jeux Olympiques 2024.