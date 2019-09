OL : Jean Lucas est sidéré par le football français

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé de Flamengo à l'Olympique Lyonnais pour 8ME lors du récent mercato estival, Jean Lucas n'avait pas eu l'occasion de découvrir le football européen. Agé de 21 ans, le milieu de terrain brésilien a beau avoir été brieffé par Juninho et Sylvinho, c'est via la Ligue 1 qu'il a découvert un autre footbal que celui pratiqué dans son pays. Et dans un entretien accordé à Globo Esporte, Jean Lucas ne cache pas qu'il a été très étonné par la différence entre le foot brésilien et celui en France, le joueur lié jusqu'en 2024 avec l'OL ne masquant pas qu'il devait changer son style pour coller à la réalité de la L1.

« C’est totalement différent, le changement a été très rapide. Je m’adapte très bien, je suis heureux là-bas, et j’espère donner de la joie aux supporters lyonnais (...) Le football en France est bien plus rapide. Ici, au Brésil, on a l’opportunité de garder le ballon. Là-bas, c’est contrôle-passe, il faut jouer en deux touches de balle. C’est ce que m’enseigne l’entraîneur Sylvinho. Ici, j’avais l’habitude de contrôler, de me retourner et d’avancer. En France, je dois jouer plus rapidement, en une ou deux touches de balle », a confié Jean Lucas dans le média brésilien.