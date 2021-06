OL : Jean Lucas est chaud pour signer à Monaco

Dans : OL.

Il y a quelques jours, L’Equipe dévoilait l’intérêt de l’AS Monaco pour Jean Lucas, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais.

Peu utilisé par Rudi Garcia lors de la première partie de saison, Jean Lucas a été prêté au Stade Brestois au mois de janvier. Sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio en Bretagne, le milieu de terrain brésilien a retrouvé des couleurs… et du temps de jeu. Ses bonnes prestations ont ravi Juninho, qui compte sur Jean Lucas pour l’avenir. Mais vraisemblablement, Lyon n’est pas le seul club à avoir apprécié les qualités techniques et physiques de l’ancien joueur de Flamengo, recruté pour 8 ME en juillet 2019. Effectivement, l’entraîneur monégasque Niko Kovac ainsi que son directeur sportif Paul Mitchell sont également séduits. A tel point qu’ils souhaitent le recruter cet été et donc le débaucher de Lyon.

Un transfert estimé à 11 ME ?

L’affaire pourrait très rapidement s’accélérer car selon les informations obtenues par le site Olympique & Lyonnais, un accord contractuel a d’ores et déjà été trouvé entre Jean Lucas et l’AS Monaco, qualifiée pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le club de la Principauté voit en Jean Lucas le remplaçant numérique de Florentino Luis, de retour de prêt au Benfica Lisbonne. Dans l’esprit de Niko Kovac, Jean Lucas arriverait donc dans la peau d’un remplaçant, mais surtout d’un potentiel concurrent à Aurélien Tchouaméni et à Youssouf Fofana au milieu de terrain. Reste maintenant à voir comment se dérouleront les négociations entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. A en croire le média rhodanien, le troisième de la saison 2020-2021 de Ligue 1 devrait formuler une offre ferme de 11 ME d’ici la fin de la semaine. Une proposition qui, si elle est acceptée, permettra à l’OL de réaliser une plus-value de seulement 3 ME. Ce n’est sans doute pas ce que Juninho et Jean-Michel Aulas espéraient quand ils ont recruté Jean Lucas il y a deux ans.