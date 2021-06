OL : Jean Lucas, la piste surprise de Monaco !

Dans : OL.

Très peu utilisé par Rudi Garcia lors de la première partie de saison, Jean Lucas a retrouvé du temps de jeu et du rythme à Brest.

Titulaire important d’Olivier Dall’Oglio en Bretagne, le milieu de terrain brésilien de l’OL s’est relancé et ses bonnes prestations sous les couleurs de Brest ont éveillé l’intérêt de certains clubs de Ligue 1. En effet, le journal L’Equipe indique à la surprise générale que l’AS Monaco s’est positionné sur le dossier Jean Lucas, et souhaite le recruter cet été. A ce poste, Niko Kovac peut s’appuyer sur deux titulaires indiscutables : Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana. En revanche, Florentino Luis, prêté par Benfica, ne sera pas conservé. Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, l’ASM doit étoffer son effectif et Jean Lucas entre totalement dans cette optique.

Son profil de milieu de terrain à a fois athlétique et technique, avec une marge de progression très intéressante, plaît aussi bien à Niko Kovac qu’au directeur sportif monégasque, Paul Mitchell. L’AS Monaco est tellement fan de Jean Lucas qu’une offre devrait rapidement être formulée aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais. En cas de proposition supérieure à 10 ME, Juninho et Jean-Michel Aulas pourraient céder et vendre Jean Lucas. Le plan initial de l’OL n’était pourtant pas de se séparer du milieu de terrain brésilien de 21 ans. En effet, le quotidien national rappelle que la priorité de Lyon était de vendre Thiago Mendes au milieu de terrain. Mais c’est visiblement Jean Lucas qui est le plus courtisé des deux, ce que l’OL ne maîtrise pas. Par ailleurs, Juninho prend en compte qu’à ce poste, Jeff Reine-Adelaïde va revenir de prêt en provenance de l’OGC Nice. Enfin, le nouveau coach lyonnais Peter Bosz aimerait garder Jean Lucas. Il apprécie ses qualités, mais ne sera pas le décideur principal dans ce dossier.