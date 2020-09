OL : Jason Denayer à Naples pour un prix record ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais doit vendre des joueurs lors de ce mercato, et ce lundi c'est Jason Denayer qui semble susciter un gros intérêt du côté de Naples.

Le mercato estival s’achèvera à Lyon comme partout en Europe le 5 octobre prochain, mais chaque jour apporte son lot de rumeurs du côté du Groupama Stadium. Tandis que l’on se focalise plutôt sur les cas Memphis Depay et Houssem Aouar, le quotidien belge NieuwsBlad affirme que Jason Denayer pourrait bien permettre au club de Jean-Michel Aulas de toucher 30ME, ce qui permettrait à l’international belge de l’Olympique Lyonnais de devenir « le défenseur belge le plus cher de tous les temps » comme l’indique le média d’outre-Quiévrain. Un record tout récent détenu par Timothy Castagne, transféré à Leicester pour 24ME. Et si Jason Denayer peut dépasser cette barre, c’est suite au vif intérêt de Naples pour le joueur lyonnais, au point qu’Aurélio De Laurentiis pourrait rapidement contacter Jean-Michel Aulas afin de parler business.

Le quotidien belge rappelle que Jason Denayer a encore deux ans de contrat avec l’OL, et que pour l’instant son départ n’est pas réellement envisagé. Mais si Naples passe à l’action, alors cela peut changer la donne. Après avoir dépensé 70ME pour recruter Victor Osimhen, le club italien, visiblement ambitieux sur ce marché des transferts, envisage très sérieusement le départ de de Kalidou Koulibaly. Et c’est une partie de cet argent qui devrait être réinvestie dans l’acquisition de Jason Denayer pour un prix qui ne sera pas bradé. « Lyon vend toujours cher ses joueurs et demandera un multiple de 10ME pour un joueur acheté en 2018 à Manchester City », explique Koen Van Uytvange, qui voit donc Jean-Michel Aulas réclamer 30ME pour son défenseur.