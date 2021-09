OL : Islam Slimani divise Lyon, le gros débat

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En l’absence de Moussa Dembélé (blessé), Islam Slimani était titulaire à la pointe de l’attaque de l’Olympique Lyonnais face au PSG.

Positionné dans l’axe de l’attaque de l’OL, l’international algérien n’a pas ménagé ses efforts au Parc des Princes. Il n’a cependant pas eu l’occasion de faire trembler Gianluigi Donnarumma, le dernier rempart du Paris SG. Dès le coup de sifflet final, les avis sur le match d’Islam Slimani étaient très divisés sur Twitter. De toute évidence, l’ex-attaquant de Monaco et de Leicester ne met personne d’accord. Tandis que certains adorent son style de jeu, d’autres estiment que sa lenteur est rédhibitoire pour une équipe telle que l’OL. Au rayon des positifs, Nabil Djellit et Grégory Schneider ont salué la performance de l’Algérien de Lyon.

Islam Slimani divise tout un club

« Tout est parti de Slimani... Les vrais savent » a publié Nabil Djellit après le but de Lucas Paqueta tandis que Grégory Schneider a salué l’état d’esprit impeccable de l’Algérien. « La mentalité de Slimani, sérieux... Un très, très grand professionnel - le foot n'est rien d'autre ». En revanche, les critiques étaient également nombreuses au sujet de l’ancien Monégasque sur Twitter dimanche soir. « Cet hiver la priorité c’est vraiment un attaquant, si y’a pas Dembélé tu ne peux pas jouer avec Slimani en pointe quand t’es l’OL désolé » a publié le compte @OL695, rejoint par Raymond Jacquet et l’influenceur Zack Nani. « Un 9 plus talentueux que Slimani (qui aurait été utile en fin de match aussi) et surtout un autre ailier percutant/capable de prendre les espaces aurait fait beaucoup de bien à l'OL ce soir. Le reste de l'équipe est fiable. Aucune raison de toucher au milieu et à la déf » a publié le premier tandis que le second est carrément sans pitié avec Slimani. « Slimani joue tellement mal le contre il est hors-jeu de A à Z ». Autant dire qu’en l’absence de Moussa Dembélé, en grande forme depuis le début de la saison, Islam Slimani fait beaucoup parler à Lyon…