OL : Intransigeant, le Barça exige 40ME pour Yerry Mina !

Dans : OL, Mercato, Premier League, Liga.

En quête d’un renfort en défense centrale, l’OL vise Ruben Dias, le jeune espoir de 21 ans évoluant au Benfica.

Mais comme souvent dès lors qu’il faut traiter avec des clubs portugais, le dossier est compliqué, le club de Lisbonne exigeant de Lyon qu’il paie la clause libératoire du joueur (45ME). Ainsi, la direction rhodanienne pourrait se rabattre sur Yerry Mina. Comme expliqué par L’Equipe, l’OL n’a pas définitivement refermé le dossier et espère recruter le Colombien pour 25ME après la fermeture du mercato anglais, jeudi soir.

Néanmoins, plusieurs problèmes se posent pour Jean-Michel Aulas dans ce dossier. Le premier, c’est qu’Everton n’a pas renoncé à s’offrir le joueur et a fait une première offre à 25ME. Le second, c’est que le FC Barcelone est intransigeant et ne cédera pas à moins de 40ME ! « Le club anglais espère finaliser le dossier d'ici jeudi. Mais les Toffees devraient se rabattre sur Marcos Rojo si le dossier traîne trop » selon Foot Mercato. Autant dire que ce dossier paraît complexe pour Everton. Et il y a des chances qu’il le soit tout autant pour l’OL, même lorsque les Toffees seront définitivement hors-courses.