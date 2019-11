OL : Ils sont passés où les 300 ME ? Pierre Ménès cartonne

Dans : OL.

Il fallait un match nul à l’Olympique Lyonnais pour faire un grand pas vers la qualification ce mercredi soir. Mais à Saint-Pétersbourg, l’OL s’est incliné 2-0 et se trouve désormais dos au mur.

Une situation qui interpelle Pierre Ménès, qui ne comprend pas comment le club rhodanien peut présenter une équipe aussi fragile dans les grands rendez-vous, alors que le budget de l’OL devrait permettre d’arriver en ténor dans de tels matchs. Certes, Rudi Garcia a du faire sans Martin Terrier, Memphis Depay, Houssem Aouar et Thiago Mendes, mais la prestation d’ensemble n’a pas de quoi mettre Lyon dans le Top16 européen. Il faudra donc faire mieux face à Leipzig, mais Pierre Ménès n’a pas caché sa déception devant le niveau de jeu affiché par l’OL, et se demande clairement si le recrutement et le travail pour monter une équipe compétitive a été bien fait.



« C’est quand même étonnant de voir le niveau de jeu de cette équipe. J’ai envie de dire qu’on n’en a pas pour son argent. L’Olympique Lyonnais a plus de 300 millions d’euros de budget, mais on ne peut pas dire que ces millions se voient sur le terrain. Cette équipe est beaucoup trop jeune, elle manque de joueurs d’expérience, ou du moins de joueurs avec de la personnalité, de la niac. Après le match médiocre à Marseille, cette nouvelle déconvenue est inquiétante pour l’OL », a souligné le consultant de Canal+ sur son blog, pas loin de penser que le syndrome Rudi Garcia dans les grands matchs est présent, même s’il accuse également les dirigeants de ne pas avoir trouvé les bons joueurs pour faire grandir l’OL.