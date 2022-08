OL : Il applaudit Anthony Lopes après son carton rouge

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Vendredi soir, Anthony Lopes a débuté sa saison sur une fausse note avec un penalty concédé et un carton rouge face à Ajaccio.

Souvent critiqué par les observateurs de la Ligue 1 en raison de ses sorties dangereuses, Anthony Lopes a donné du grain à moudre à ses détracteurs. Mais la réputation de l’international portugais est-elle justifiée ? Pas tellement si l’on se fie aux statistiques puisque ce carton rouge récolté vendredi soir par Anthony Lopes n’est que le deuxième de sa longue carrière en Ligue 1. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Florent Gautreau a préféré défendre le gardien de l'Olympique Lyonnais plutôt que de l’enfoncer. Le consultant de l’After Foot a par exemple souligné la très bonne attitude d’Anthony Lopes après la faute, le Portugais ayant pris le temps de s’excuser et n’ayant pas contesté la décision de l’arbitre. Une évolution dans le comportement d’Anthony Lopes qui méritait d’être soulignée.

Le comportement d'Anthony Lopes salué

« Il y a eu un peu de MMA dans le match de l’OL avec Anthony Lopes, ce qui a mis un peu de piquant. Mais il y a une vraie différence entre le Lopes de maintenant et le Lopes d’avant alors que tout le monde dit qu’il ne change pas et qu’il ne grandit pas. C’est faux. La réaction de Lopes après son exclusion, il s’excuse, il ne bronche pas. C’est le début de la révolution. Anthony Lopes n’a pris que deux cartons rouges dans sa carrière. Son coach des gardiens doit lui dire qu’il ne peut pas sortir comme ça car il pénalise son équipe et ça change la donne. Mais dans son attitude après le carton rouge, il a été plutôt bien » a analysé le journaliste, satisfait par l’attitude d’Anthony Lopes après son expulsion, mais qui estime que le Portugais doit progresser sur le plan tactique et technique en maitrisant davantage ses sorties, lesquelles sont dangereuses et mettent surtout en danger son équipe.